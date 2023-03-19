Надежда (Панина) Яковлевна Талащенко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда (Панина) Яковлевна Талащенко

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

29.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Панин Яков Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1935

Дочь: Булах Мария Михайловна

Отец ребёнка: Талащенко Михаил Васильевич

Смирненькое, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Талащенко Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Талащенко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1948

Дочь: Бруг Вера Михайловна

Отец ребёнка: Талащенко Михаил Васильевич

Смерть
29.02.1976
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