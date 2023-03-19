Надежда (Панина) Яковлевна Талащенко
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти29.02.1976
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: Панин Яков Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1935
Дочь: Булах Мария Михайловна
Отец ребёнка: Талащенко Михаил Васильевич
Смирненькое, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Талащенко Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Талащенко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1948
Дочь: Бруг Вера Михайловна
Отец ребёнка: Талащенко Михаил Васильевич
Смерть
29.02.1976