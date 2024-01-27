Селезнева Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Селезнев Siliznoff Моисей Яковлевич
Отец ребёнка: Селезнев Siliznoff Яков Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Селезнев Siliznoff Ефим Яковлевич
Отец ребёнка: Селезнев Siliznoff Яков Петрович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно