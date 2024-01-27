Селезнева Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Селезнев Siliznoff Моисей Яковлевич

Отец ребёнка: Селезнев Siliznoff Яков Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Селезнев Siliznoff Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Селезнев Siliznoff Яков Петрович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Siliznoff Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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