Kosareff Mehay Vasili — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kosareff Mehay Vasili

Место рождения

in Russia

Дата рождения

26.10.1886

Дата смерти

31.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1886

Отец: Косарев Kosareff Василий Vasili Севастьянович

Мать: Kosareff Prascovia Prascovia/Little Baboonya

in Russia
Иммиграция
1905
Рождение ребёнка
17.10.1910

Сын: Kosareff Morris Michael

Мать ребёнка: Kosareff Fenya

California
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Kosareff Bill Michael

Мать ребёнка: Kosareff Fenya

Место жительства
1930
Fresno, California
Гражданство
1953
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kosareff Fenya

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kosareff Dunya

Смерть
31.01.1971
Monterey Park, Los Angeles, California, United States of America
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