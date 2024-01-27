Kosareff Mehay Vasili
Место рожденияin Russia
Дата рождения26.10.1886
Дата смерти31.01.1971
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1886
Отец: Косарев Kosareff Василий Vasili Севастьянович
in Russia
Иммиграция
1905
Рождение ребёнка
17.10.1910
Мать ребёнка: Kosareff Fenya
California
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: Kosareff Fenya
Место жительства
1930
Fresno, California
Гражданство
1953
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kosareff Fenya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kosareff Dunya
Смерть
31.01.1971
Monterey Park, Los Angeles, California, United States of America