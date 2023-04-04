Бахметев Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бахметев Иван Иванович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Бахметев Григорий Амфилохиевич1693 г.р.
Дети
Бахметев Аркадий Иванович1755 г.р.
Бахметев Федор Иванович1760 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахметев Григорий Амфилохиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Бахметев Аркадий Иванович

Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Бахметев Федор Иванович

Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Бахметьев Александр Иванович

Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Бахметев Петр Иванович

Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Бахметева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Бахметьев Иван Иванович

Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бахметев Михаил Иванович

Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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