Бахметев Иван Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецБахметев Григорий Амфилохиевич1693 г.р.
Дети
Бахметев Аркадий Иванович1755 г.р.
Бахметев Федор Иванович1760 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахметев Григорий Амфилохиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бахметев Аркадий Иванович
Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Бахметьев Александр Иванович
Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Бахметева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: (Бахметева) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно