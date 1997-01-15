Молчанов Филип Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанов Филип Демидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова ?

Смерть
15.01.1997
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