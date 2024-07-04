Филиппова Агрипина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Параскева?
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Дочь: Филиппова Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Дочь: Филиппова Мария? Феодоровна
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Сын: Филиппов Федот Федорович?
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Сын: Филиппов Василий Федорович???
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Дочь: Филиппова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Сын: Филиппов Игнатий Федорович
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Сын: Филиппов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Сын: Филиппов Прокопий Федорович
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович
Сын: Мертворожденный
Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович