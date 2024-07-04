Филиппова Агрипина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Агрипина Тимофеевна

Место рождения

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева?

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Федор Стефанович

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Мария? Феодоровна

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Филиппов Федот Федорович?

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1872

Сын: Филиппов Василий Федорович???

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Филиппова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Рождение ребёнка
25.05.1883

Сын: Филиппов Игнатий Федорович

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Рождение ребёнка
03.05.1884

Сын: Филиппов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Рождение ребёнка
22.02.1887

Сын: Филиппов Прокопий Федорович

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Рождение ребёнка
14.05.1889

Сын: Мертворожденный

Отец ребёнка: Филиппов Федор Стефанович

Восприемник
01.01.1890
Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Илларион Косьминович Сти??пунин и Акилина ....Аннива.
Смерть
Неизвестно

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