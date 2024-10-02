Феодорова Харитина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Стефанов-Терентьев (Львов) Андреян (Андрей) Евфимиевич
Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович
Сын: Стефанов-Терентьев-Шафранов (Львов) Спиридон Евфимиевич
Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович
Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Евфимия Евфимиевна
Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович
Сын: Стефанов-Терентьев-Шафранов (Львов) Иоанн (Иван) Евфимиевич
Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович
Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова -Леонтьева) Мария Евфимиевна
Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович
Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Пераскева Евфимиевна
Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович
Сын: Стефанов-Терентьев-Шафранов (Львов -Леонтьев) Алексей Евфимиевич
Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович