Феодорова Харитина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодорова Харитина Митрофановна

Феодорова Харитина Митрофановна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1852 ст.

Муж: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.08.1853 ст.

Сын: Стефанов-Терентьев (Львов) Андреян (Андрей) Евфимиевич

Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1854 ст.

Сын: Стефанов-Терентьев-Шафранов (Львов) Спиридон Евфимиевич

Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1858 ст.

Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Евфимия Евфимиевна

Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1861 ст.

Сын: Стефанов-Терентьев-Шафранов (Львов) Иоанн (Иван) Евфимиевич

Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова -Леонтьева) Мария Евфимиевна

Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1868 ст.

Дочь: Стефанова-Терентьева-Шафранова (Львова) Пераскева Евфимиевна

Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1871 ст.

Сын: Стефанов-Терентьев-Шафранов (Львов -Леонтьев) Алексей Евфимиевич

Отец ребёнка: Терентьев (Стефанов) Евфимий Львович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.