Гудимов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.2000
Дочь: Гудимова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Гудимова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
18.02.2004
Сын: Гудимов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Гудимова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно