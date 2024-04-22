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Екатерина Антипова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.11.1817 ст.

Дата смерти

17.10.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1817 ст.

Отец: Антип Иевлев

Мать: Домна Кондратова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
11.11.1817 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
17.10.1818 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Похороны
18.10.1818 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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