Екатерина Антипова
Место рождения
Дата рождения10.11.1817 ст.
Дата смерти17.10.1818 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1817 ст.
Отец: Антип Иевлев
Мать: Домна Кондратова
Крещение
11.11.1817 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
17.10.1818 ст.
Похороны
18.10.1818 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя