Оболенский Жерар Александрович 14.12.1943 — найти родственников по фамилии на Familio

Оболенский Жерар Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.12.1943, коммуна Сен-Дени, Иль-де-Франс, Французское государство

умер 24.01.1977, г. Нёйи-сюр-Марн, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Оболенский Александр Дмитриевич05.09.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1943

Отец: Оболенский Александр Дмитриевич

Мать: не указана

коммуна Сен-Дени, Иль-де-Франс, Французское государство

Смерть
24.01.1977
г. Нёйи-сюр-Марн, Иль-де-Франс, Французская республика

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