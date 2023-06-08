Оболенский Жерар Александрович
мужской, родился 14.12.1943, коммуна Сен-Дени, Иль-де-Франс, Французское государство
умер 24.01.1977, г. Нёйи-сюр-Марн, Иль-де-Франс, Французская республика
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1943
Отец: Оболенский Александр Дмитриевич
Мать: не указана
коммуна Сен-Дени, Иль-де-Франс, Французское государство
Смерть
24.01.1977
г. Нёйи-сюр-Марн, Иль-де-Франс, Французская республика