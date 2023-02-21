von Küster (Кистер) Charlotte (Шарлотта) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Küster (Кистер) Charlotte (Шарлотта)

von Küster (Кистер) Charlotte (Шарлотта)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1769

Дата смерти

20.01.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790

Сын: Кистер (von Küster) Василий Иванович

Отец ребёнка: Von Küster (фон Кистер) Josef (Иосиф)

Смерть
20.01.1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Волковское лютеранское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close