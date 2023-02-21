von Küster (Кистер) Charlotte (Шарлотта)
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1769
Дата смерти20.01.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790
Сын: Кистер (von Küster) Василий Иванович
Отец ребёнка: Von Küster (фон Кистер) Josef (Иосиф)
Смерть
20.01.1856
Похороны
Неизвестно
Волковское лютеранское кладбище