Лукашевич Ян Йозеф Игнатий
Место рождения
Дата рождения08.03.1822
Дата смерти07.01.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1822
Ignacy Łukasiewicz
Бракосочетание
1849
Жена: Лукашевич Эмилия
Рождение ребёнка
01.09.1851
Сын: Лукашевич Михаил
Мать ребёнка: Лукашевич Эмилия
Рождение ребёнка
28.05.1853
Дочь: Чарторыйская Марта
Мать ребёнка: Лукашевич Эмилия
Работа или профессия
1853
Польский фармацевт, химик-технолог и предприниматель. Создал метод получения керосина путём дистиллирования сырой нефти. Изобрёл керосиновую лампу. Был основателем польской нефтедобывающей промышленно... Показать все
Работа или профессия
1854
Основал первую нефтяную скважину.
Рождение ребёнка
14.12.1855
Дочь: Лукашевич Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Лукашевич Эмилия
Работа или профессия
1856
Основал первый нефтеперерабатывающий завод в Польше.
Рождение ребёнка
21.02.1857
Сын: Лукашевич Анджей
Мать ребёнка: Лукашевич Эмилия
Смерть
07.01.1882