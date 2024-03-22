Лукашевич Ян Йозеф Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевич Ян Йозеф Игнатий

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Место рождения

Львов, Львівська область

Дата рождения

08.03.1822

Дата смерти

07.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Львов, Львівська область
Ignacy Łukasiewicz
Бракосочетание
1849

Жена: Лукашевич Эмилия

Рождение ребёнка
01.09.1851

Сын: Лукашевич Михаил

Мать ребёнка: Лукашевич Эмилия

Рождение ребёнка
28.05.1853

Дочь: Чарторыйская Марта

Мать ребёнка: Лукашевич Эмилия

Работа или профессия
1853
Польский фармацевт, химик-технолог и предприниматель. Создал метод получения керосина путём дистиллирования сырой нефти. Изобрёл керосиновую лампу. Был основателем польской нефтедобывающей промышленно... Показать все
Работа или профессия
1854
Основал первую нефтяную скважину.
Рождение ребёнка
14.12.1855

Дочь: Лукашевич Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Лукашевич Эмилия

Работа или профессия
1856
Основал первый нефтеперерабатывающий завод в Польше.
Рождение ребёнка
21.02.1857

Сын: Лукашевич Анджей

Мать ребёнка: Лукашевич Эмилия

Смерть
07.01.1882
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