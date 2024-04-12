Бородина (Пушкарева) Параскева Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Пушкарева) Параскева Гурьяновна

Место рождения

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.11.1902

Муж: Бородин Аристарх Федорович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Бородин Александр Аристархович

Отец ребёнка: Бородин Аристарх Федорович

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Смерть
Неизвестно
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