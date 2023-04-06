Северухина (Останина) Параскева Варламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северухина (Останина) Параскева Варламова

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1703 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Останин Варлам Афанасьев

Мать: не указана

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Северухинский, Лемская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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