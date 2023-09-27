Воинов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1904
Жена: Воинова Мария Сергеевна
Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Муж - казачий офицер.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Воинов Святослав
Мать ребёнка: Воинова Мария Сергеевна
Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Около 1906
Жили на Казачьем посту, рядом с металлургическим заводом, в 3 км от города Енакиево в сторону шахты Юнком. На Казачьем посту все постройки из красного кирпича: офицерский домик, казармы, конюшни, хозя... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно