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Воинов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1904

Жена: Воинова Мария Сергеевна

Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Муж - казачий офицер.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Воинов Святослав

Мать ребёнка: Воинова Мария Сергеевна

Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Около 1906
Жили на Казачьем посту, рядом с металлургическим заводом, в 3 км от города Енакиево в сторону шахты Юнком. На Казачьем посту все постройки из красного кирпича: офицерский домик, казармы, конюшни, хозя... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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