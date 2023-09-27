Воинов Святослав
Место рожденияИнновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Воинов ?
Мать: Воинова Мария Сергеевна
Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Около 1906
Жили на Казачьем посту, рядом с металлургическим заводом, в 3 км от города Енакиево в сторону шахты Юнком. На Казачьем посту все постройки из красного кирпича: офицерский домик, казармы, конюшни, хозя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно