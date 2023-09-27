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Воинов Святослав

Место рождения

Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Воинов ?

Мать: Воинова Мария Сергеевна

Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
Около 1906
Жили на Казачьем посту, рядом с металлургическим заводом, в 3 км от города Енакиево в сторону шахты Юнком. На Казачьем посту все постройки из красного кирпича: офицерский домик, казармы, конюшни, хозя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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