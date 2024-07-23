Каверзина, Рукосуева Марья (Мария) Александровна
Место рожденияд. Ярковская
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ярковская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каверзин 1-Й Муж
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
08.07.1907
Дочь: Марина Порфирьевна
Отец ребёнка: Рукосуев Порфирий (Перфирий) Прокопьевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Рукосуева Параскева Порфирьевна
Отец ребёнка: Рукосуев Порфирий (Перфирий) Прокопьевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Улитта Порфирьевна
Отец ребёнка: Рукосуев Порфирий (Перфирий) Прокопьевич
Смерть
Неизвестно