Каверзина, Рукосуева Марья (Мария) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверзина, Рукосуева Марья (Мария) Александровна

Место рождения

д. Ярковская

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ярковская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каверзин 1-Й Муж

Бракосочетание
1906

Муж: Рукосуев Порфирий (Перфирий) Прокопьевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.07.1907

Дочь: Марина Порфирьевна

Отец ребёнка: Рукосуев Порфирий (Перфирий) Прокопьевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Рукосуева Параскева Порфирьевна

Отец ребёнка: Рукосуев Порфирий (Перфирий) Прокопьевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Улитта Порфирьевна

Отец ребёнка: Рукосуев Порфирий (Перфирий) Прокопьевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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