Порошина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Порошинъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Порошинъ Самсонъ
Отец ребёнка: Порошинъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Порошинъ Самсонъ
Отец ребёнка: Порошинъ Прохоръ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Порошинъ Назаръ
Отец ребёнка: Порошинъ Прохоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порошинъ Прохоръ