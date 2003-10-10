Малышев Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Семён Иванович

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

15.04.1928

Дата смерти

10.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1928

Отец: Малышев Иван Иванович

Мать: не указана

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Темиртау
Смерть
10.10.2003
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Причина смерти: Рак пищевода
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