Малышев Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения15.04.1928
Дата смерти10.10.2003
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1928
Отец: Малышев Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Темиртау
Смерть
10.10.2003
Темиртау, городская администрация Темиртау, Карагандинская область
Причина смерти: Рак пищевода