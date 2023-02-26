Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

11.03.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1801

Сын: Кирилл Николаев

Отец ребёнка: Николай Самойлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1805

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Самойлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1807

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Самойлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Самойлов

Смерть
11.03.1808
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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