Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти11.03.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1801
Сын: Кирилл Николаев
Отец ребёнка: Николай Самойлов
Рождение ребёнка
23.02.1805
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Самойлов
Рождение ребёнка
09.08.1807
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Самойлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Самойлов
Смерть
11.03.1808