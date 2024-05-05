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Иван Максимович

Место рождения

Костино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Максим Иванович

Мать: Федора Григорьевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Васильевна

Упоминание
1794
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 473 об.
Упоминание
1807
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 699.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Пугачев Максим Иванович

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Матвей Иванович

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ефим Максимович

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пугачев Александр Иванович

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1825
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#825
Рождение ребёнка
1827

Сын: Пугачев Федор Иванович

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1834
Костино, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624443#614
Смерть
После 1834

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