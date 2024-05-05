Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Максим Иванович
Мать: Федора Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Васильевна
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 473 об.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 699.
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Матвей Иванович
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ефим Максимович
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пугачев Александр Иванович
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#825
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Упоминание
1834
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624443#614
Смерть
После 1834