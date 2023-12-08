Алиткин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таланкина Надежда
Мать ребёнка: Алиткина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Анна
Мать ребёнка: Алиткина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Алиткина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алиткина Евдокия