Алиткин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиткин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таланкина Надежда

Мать ребёнка: Алиткина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Анна

Мать ребёнка: Алиткина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Алиткина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиткина Евдокия

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