Гриценко (Мороз) Ефросинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1834
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лебедь Макрына Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Власкова Ксения Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.04.1851
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич
Смерть
Неизвестно