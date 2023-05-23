Гриценко (Мороз) Ефросинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко (Мороз) Ефросинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1834

Муж: Гриценко Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Гриценко Иван Петрович

Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лебедь Макрына Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Власкова Ксения Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1851

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Гриценко Петр Игнатьевич

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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