Ухов Гурий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Ухов Степан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Ухов Семен Гурьевич
Мать ребёнка: Ухова Настастья
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Ухов Иван Гурьевич
Мать ребёнка: Ухова Настастья
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Ухов Федор Гурьевич
Мать ребёнка: Ухова Настастья
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Дочь: Авдотья Гурьевна
Мать ребёнка: Ухова Настастья
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Агрофена Гурьевна
Мать ребёнка: Ухова Настастья
Данные с 8 ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухова Настастья
Смерть
Неизвестно