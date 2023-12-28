Ухов Гурий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухов Гурий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1785 г.р.

Мать

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ухов Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Ухов Семен Гурьевич

Мать ребёнка: Ухова Настастья

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Ухов Иван Гурьевич

Мать ребёнка: Ухова Настастья

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Ухов Федор Гурьевич

Мать ребёнка: Ухова Настастья

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Дочь: Авдотья Гурьевна

Мать ребёнка: Ухова Настастья

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Данные с 8 ревизии
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Агрофена Гурьевна

Мать ребёнка: Ухова Настастья

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Данные с 8 ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухова Настастья

Смерть
Неизвестно
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