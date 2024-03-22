Назарова (Соколова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1871
Бракосочетание
08.09.1897
Смоленский притч села Липок, Станковой волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Witnesses:по жениху: Пименов Ефим Федулович, вязниковский мещанин, Воронин Герасим Нестерович, запасной солдат; по невесте: Пичугин Петр Тихонович, крестьянин, д.Сизово, Алексеев Василий Алексеевич, к... Показать все
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Никита Кузьмич Обрубов, д.Федосьиха, Ирина Никифоровна Клочкова (дочь Никифора Михайловича Клочкова) д.Чудиновов
Смерть
Неизвестно