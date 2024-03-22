Назарова (Соколова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Соколова) Мария Андреевна

Место рождения

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

04.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1871

Отец: Соколов Андрей Антонович

Мать: Соколова Мария Кузьминична

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
08.09.1897

Муж: Назаров Федор Иванович

Смоленский притч села Липок, Станковой волости, Вязниковского уезда, Владимирской губернии
Witnesses:по жениху: Пименов Ефим Федулович, вязниковский мещанин, Воронин Герасим Нестерович, запасной солдат; по невесте: Пичугин Петр Тихонович, крестьянин, д.Сизово, Алексеев Василий Алексеевич, к... Показать все
Крещение
Неизвестно
Восприемники: Никита Кузьмич Обрубов, д.Федосьиха, Ирина Никифоровна Клочкова (дочь Никифора Михайловича Клочкова) д.Чудиновов
Смерть
Неизвестно
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