Мейендорф Александр Егорович
мужской, родился 27.08.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 18.02.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.01.1872
Смерть
18.02.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург