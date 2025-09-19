Мейендорф Александр Егорович 27.08.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мейендорф Александр Егорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.08.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 18.02.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Мейендорф (Васильчикова) Вера Илларионовна1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
10.01.1872

Жена: Мейендорф (Васильчикова) Вера Илларионовна

Смерть
18.02.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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