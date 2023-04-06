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Грехова первая жена

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Грехов Андрей Сидорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Грехов Адриан Андреевич

Отец ребёнка: Грехов Андрей Сидорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Грехов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Грехов Андрей Сидорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Андрей Сидорович

Смерть
Неизвестно
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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