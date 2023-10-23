Ащепков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти23.09.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1914