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Ащепков Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

23.09.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ащепков Иван Афонасьевич №1

Мать: Ащепкова Екатерина Сидорова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ащепков Федор Петрович

Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ащепков Степан Петрович

Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ащепков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Ащепкова Феодосия Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащепкова Феодосия Ермолаевна

Смерть
23.09.1914
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