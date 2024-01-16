Беззубова Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубова Алевтина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Киселёва Зоя Моисеевна

Отец ребёнка: Беззубов Моисей

Рождение ребёнка
1916

Сын: Беззубов Моисей Моисеевич (Максимович)

Отец ребёнка: Беззубов Моисей

Княжево
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Киселёва Илария Моисеевна

Отец ребёнка: Беззубов Моисей

Россия, Вологодская обл., Междуреченский р-н, д. Огалово
Смерть
Неизвестно
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