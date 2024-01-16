Беззубова Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Киселёва Зоя Моисеевна
Отец ребёнка: Беззубов Моисей
Рождение ребёнка
1916
Сын: Беззубов Моисей Моисеевич (Максимович)
Отец ребёнка: Беззубов Моисей
Княжево
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Киселёва Илария Моисеевна
Отец ребёнка: Беззубов Моисей
Россия, Вологодская обл., Междуреченский р-н, д. Огалово
Смерть
Неизвестно