Киселёва (Беззубова) Илария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Беззубова) Илария Моисеевна

Место рождения

Россия, Вологодская обл., Междуреченский р-н, д. Огалово

Дата рождения

1919

Дата смерти

15.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Беззубов Моисей

Мать: Беззубова Алевтина

Россия, Вологодская обл., Междуреченский р-н, д. Огалово
Рождение ребёнка
09.01.1937

Дочь: Коломенская Валентина Александровна

Отец ребёнка: ?

Вологодская обл., Междуреченский р-н., д. Волково
Рождение ребёнка
09.04.1943

Дочь: Ермакова Галина Александровна

Отец ребёнка: Киселёв Александр

Россия
Бракосочетание
31.12.1968

Муж: Морозов Павел Михайлович

Коммунар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладугина Софья Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Александр

Смерть
15.06.1996
Коммунар
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище в г. Павловск пос. Динамо
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