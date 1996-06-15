Киселёва (Беззубова) Илария Моисеевна
Место рожденияРоссия, Вологодская обл., Междуреченский р-н, д. Огалово
Дата рождения1919
Дата смерти15.06.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Беззубов Моисей
Мать: Беззубова Алевтина
Россия, Вологодская обл., Междуреченский р-н, д. Огалово
Рождение ребёнка
09.01.1937
Дочь: Коломенская Валентина Александровна
Отец ребёнка: ?
Вологодская обл., Междуреченский р-н., д. Волково
Рождение ребёнка
09.04.1943
Дочь: Ермакова Галина Александровна
Отец ребёнка: Киселёв Александр
Россия
Бракосочетание
31.12.1968
Коммунар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладугина Софья Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Александр
Смерть
15.06.1996
Коммунар
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище в г. Павловск пос. Динамо