Степан Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1786

Отец: Семён Павлович

Мать: Дарья Осиповна

Смерть
Неизвестно
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