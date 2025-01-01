Хилков Михаил Яковлевич
мужской, родился 04.04.1755
умер 1786
Супруги
Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна07.04.1755 г.р.
Дети
Хилков Василий МихайловичОколо 1783 г.р.
Хилков Иван Михайлович1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Хилков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна
Смерть
1786
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна