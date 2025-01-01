Хилков Михаил Яковлевич 04.04.1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Хилков Михаил Яковлевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.04.1755

умер 1786

Супруги
Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна07.04.1755 г.р.
Дети
Хилков Василий МихайловичОколо 1783 г.р.
Хилков Иван Михайлович1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Хилков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна

Смерть
1786

Рождение ребёнка
1875

Сын: Хилков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Хилкова (Толстая) Ирина Васильевна

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