Холодная (Левоненко) Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.1855 ст.
Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Холодная Марфа Филимоновна
Отец ребёнка: Холодный Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаленко Акулина Филимоновна
Отец ребёнка: Холодный Филимон Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холодный Диомид Филимонович
Отец ребёнка: Холодный Филимон Дмитриевич
Смерть
После 1858