Холодная (Левоненко) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолодная (Левоненко) Татьяна Фёдоровна

Холодная (Левоненко) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1855 ст.

Муж: Холодный Филимон Дмитриевич

Великое Устье, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Холодная Марфа Филимоновна

Отец ребёнка: Холодный Филимон Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаленко Акулина Филимоновна

Отец ребёнка: Холодный Филимон Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодный Диомид Филимонович

Отец ребёнка: Холодный Филимон Дмитриевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close