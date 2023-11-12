Мардакина -- Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мардакин Матвей Федорович
Отец ребёнка: Мардакин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мардакин Василий Федорович
Отец ребёнка: Мардакин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Мардакин Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно