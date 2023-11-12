Мардакина -- Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мардакина -- Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мардакин Матвей Федорович

Отец ребёнка: Мардакин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мардакин Василий Федорович

Отец ребёнка: Мардакин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мардакин Иван Федорович

Отец ребёнка: Мардакин Федор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мардакин Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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