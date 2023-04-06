Татьяна Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Корнилова

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1782 г.р.
До 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1799

Муж: Парфен Власов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
04.10.1808

Муж: Терентий Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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