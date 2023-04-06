Татьяна Корнилова
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1799
Муж: Парфен Власов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
04.10.1808
Муж: Терентий Афанасиев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно