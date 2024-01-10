Самойлова (Пучкова) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Пучкова) Анна Григорьева

Место рождения

с. Кузминки Тамбовская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Кузминки Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Катерина Митрофанова

Отец ребёнка: Самойлов Митрофан Матвеев

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Самойлов Алексей Митрофанов

Отец ребёнка: Самойлов Митрофан Матвеев

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Самойлов Тимофей Митрофанов

Отец ребёнка: Самойлов Митрофан Матвеев

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Митрофан Матвеев

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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