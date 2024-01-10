Самойлова (Пучкова) Анна Григорьева
Место рожденияс. Кузминки Тамбовская губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Катерина Митрофанова
Отец ребёнка: Самойлов Митрофан Матвеев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Самойлов Алексей Митрофанов
Отец ребёнка: Самойлов Митрофан Матвеев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Самойлов Тимофей Митрофанов
Отец ребёнка: Самойлов Митрофан Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно