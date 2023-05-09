Голянова Валентина Николаевна
женский, родилась Неизвестно, Озерки, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
МатьДолгова Нина ВасильевнаНеизвестно г.р.
ОтецЗахматов Николай Никитович1923 г.р.
Дети
Голянов Вячеслав Николаевич22.05.1974 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Озерки, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.05.1974
Сын: Голянов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Голянов Николай