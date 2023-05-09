Голянова Валентина Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Голянова Валентина Николаевна

Автор
СС
Сивущина С.

женский, родилась Неизвестно, Озерки, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Мать
Долгова Нина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Отец
Захматов Николай Никитович1923 г.р.
Дети
Голянов Вячеслав Николаевич22.05.1974 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захматов Николай Никитович

Мать: Долгова Нина Васильевна

Озерки, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
22.05.1974

Сын: Голянов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Голянов Николай

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