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Баталовъ Михаилъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Баталовъ Алексей

Мать: Баталова Марфа Артемьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кулешова Евдокія

Мать ребёнка: Баталова Елена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Баталова Анна

Мать ребёнка: Баталова Елена

Рождение ребёнка
26.11.1869

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Баталова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Анна

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