Баталовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Баталовъ Алексей
Мать: Баталова Марфа Артемьева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кулешова Евдокія
Мать ребёнка: Баталова Елена
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Баталова Анна
Мать ребёнка: Баталова Елена
Рождение ребёнка
26.11.1869
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Баталова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баталова Анна