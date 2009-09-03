Рудаков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1926
Дата смерти03.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1949
Мать ребёнка: Рудакова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1956
Сын: Рудаков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Рудакова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1962
Дочь: Рудакова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Рудакова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Рудакова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Вера Васильевна
Смерть
03.09.2009