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Рудаков Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1926

Дата смерти

03.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1949

Сын: Рудаков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Рудакова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
05.04.1956

Сын: Рудаков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Рудакова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1962

Дочь: Рудакова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Рудакова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Рудакова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Вера Васильевна

Смерть
03.09.2009
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