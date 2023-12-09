Пономаренко Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономаренко Михаил

Мать: Пономаренко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономаренко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Швецова Ираида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономаренко Ольга

Мать ребёнка: Швецова Ираида Александровна

Смерть
Неизвестно
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