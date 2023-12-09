Пономаренко Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пономаренко Михаил
Мать: Пономаренко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономаренко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Швецова Ираида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономаренко Ольга
Мать ребёнка: Швецова Ираида Александровна
Смерть
Неизвестно