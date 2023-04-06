Пугачева Акулина Иванова
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Пугачевъ Автомонъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Пугачевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пугачевъ Прохоръ
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пугачевъ Елизаръ
Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугачевъ Емельянъ