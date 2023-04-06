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Пугачева Акулина Иванова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Пугачевъ Автомонъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Пугачевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Пугачевъ Прохоръ

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Пугачевъ Елизаръ

Отец ребёнка: Пугачевъ Емельянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачевъ Емельянъ

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