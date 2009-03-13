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Пальмина Виктория Павловна
Пальмина Виктория Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.2009
Пол
Женский
Отец
Пальмин Павел Николаевич
1963 г.р.
Мать
Пальмина (Чукавина) Оксана Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2009
Отец:
Пальмин Павел Николаевич
Мать:
Пальмина Оксана Александровна
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