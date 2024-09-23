Шермер Майбах Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шермер Майбах Виктория Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1934

Отец: Maibach Alexander Heinrich

Мать: Майбах Мария Давыдович

Бракосочетание
1955

Муж: Шермер Виктор Генрихович Андреевич

Рождение ребёнка
19.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шермер Виктор Генрихович Андреевич

Смерть
Неизвестно

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