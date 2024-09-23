Шермер Майбах Виктория Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1934
Отец: Maibach Alexander Heinrich
Мать: Майбах Мария Давыдович
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
19.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шермер Виктор Генрихович Андреевич
Смерть
Неизвестно