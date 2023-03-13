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Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Иванъ

Мать: Марина Иванова

Смерть
1783
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