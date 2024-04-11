Копылова (Белугина) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова (Белугина) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белугин Михаил Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Трифан Фаддевич

Рождение ребёнка
21.03.1867 ст.

Сын: Копылов Никон Трифонович

Отец ребёнка: Копылов Трифан Фаддевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.04.1872 ст.

Сын: Копылов Георгий Трифонович

Отец ребёнка: Копылов Трифан Фаддевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.08.1874 ст.

Дочь: (Копылова) Наталия Трифоновна

Отец ребёнка: Копылов Трифан Фаддевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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