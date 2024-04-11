Копылова (Белугина) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белугин Михаил Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1867 ст.
Отец ребёнка: Копылов Трифан Фаддевич
Рождение ребёнка
01.04.1872 ст.
Сын: Копылов Георгий Трифонович
Отец ребёнка: Копылов Трифан Фаддевич
Рождение ребёнка
22.08.1874 ст.
Дочь: (Копылова) Наталия Трифоновна
Отец ребёнка: Копылов Трифан Фаддевич
Смерть
Неизвестно