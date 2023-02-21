Бралгина Анастасия Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1895
Дочь: Воронова Мария Александровна
Отец ребёнка: Бралгин Александр Фомич
Бралгина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно