Бралгина Анастасия Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бралгина Анастасия Логиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1895

Дочь: Воронова Мария Александровна

Отец ребёнка: Бралгин Александр Фомич

Бралгина, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бралгин Александр Фомич

Смерть
Неизвестно
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