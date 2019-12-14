Сальникова (Соколова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Соколова) Татьяна Александровна

Место рождения

Россия, Вологодская область, Верховажский район, Морозовский сельсовет, с.Косково

Дата рождения

20.12.1957

Дата смерти

14.12.2019

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957

Отец: Соколов Александр Константинович

Мать: Соколова (Усова) Августа Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Вениамин Михайлович

Рождение ребёнка
25.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сальников Вениамин Михайлович

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сальников Вениамин Михайлович

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.12.2019
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

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