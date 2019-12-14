Сальникова (Соколова) Татьяна Александровна
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Верховажский район, Морозовский сельсовет, с.Косково
Дата рождения20.12.1957
Дата смерти14.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1957
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сальников Вениамин Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сальников Вениамин Михайлович
Смерть
14.12.2019
Похороны
Неизвестно
Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область