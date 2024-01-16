Носов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1985
Сын: Носов Александр Викторович
Мать ребёнка: Носова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
04.12.1991
Мать ребёнка: Носова Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
До 2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дочь