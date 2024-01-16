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Носов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Отец

До 1927 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

1985 г.р.
1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Носов Иван Иванович

Мать: Носова (Москвитина) Клара Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1985

Сын: Носов Александр Викторович

Мать ребёнка: Носова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
04.12.1991

Сын: Носов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Носова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
До 2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дочь

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