Мазурова Варвара Илларионовна 12.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мазурова Варвара Илларионовна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 12.03.1936, Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область

умерла 17.04.2022

Мать
Григорьева Ходонья (Аграфена) ГригорьевнаОколо 1891 г.р.
Отец
ИлларионНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936

Отец: Илларион

Мать: Григорьева Ходонья (Аграфена) Григорьевна

Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Смерть
17.04.2022

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