Мазурова Варвара Илларионовна
женский, родилась 12.03.1936, Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область
умерла 17.04.2022
МатьГригорьева Ходонья (Аграфена) ГригорьевнаОколо 1891 г.р.
ОтецИлларионНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1936
Староселье, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.2022