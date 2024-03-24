Скурихина Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1977
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Елешина Нина Гавриловна
Рождение ребёнка
01.09.2006
Дочь: Червак Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Червак Иван Петрович