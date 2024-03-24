Скурихина Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скурихина Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1977

Пол

Женский

Отец

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Мать

1953 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Елешина Нина Гавриловна

Рождение ребёнка
01.09.2006

Дочь: Червак Антонина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Червак Иван Петрович

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